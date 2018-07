Twitter’da fiziksel anahtar dönemi başlıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter 26 Haziran’da attığı tweet ile, iki faktörlü doğrulama sürecinin bir parçası olan USB güvenlik anahtarlarının artık Twitter’dan kullanılabileceğini duyurdu.

Starting today, you can use a security key for login verification when you sign in to https://t.co/I6k1ntZlAv.https://t.co/Cu3PUyBsxz