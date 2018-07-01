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Twitter’da fiziksel anahtar dönemi

Twitter iki faktörlü güvenlik için fiziksel anahtar desteği verecek.

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Twitterda fiziksel anahtar dönemi

Popüler sosyal medya platformu Twitter 26 Haziran’da attığı tweet ile, iki faktörlü doğrulama sürecinin bir parçası olan USB güvenlik anahtarlarının artık Twitter’dan kullanılabileceğini duyurdu.


 

Geçen yıl başlayan Google Authenticator ve Duo Mobile gibi üçüncü parti güvenlik yazılımları desteği alan Twitter, bunlara ek olarak güvenlik anahtarı desteği de sunacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, güvenlik, fiziksel anahtar desteği
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