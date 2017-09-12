Twitter'a 'Tweet fırtınası' geliyor!

Twitter, tweetstorm (tweet fırtınası) özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, kullanıcıların kolaylıkla uzun tweet'ler yazmasına ve tek seferde göndermesine izin veriyor, ama bu sonrasında 140 karakterli gönderilere bölünüyor.

Bu özellik vasıtası ile kullanıcılar, yazmak istedikleri metinleri bölmeden, karakter sınırına takılmadan istedikleri gibi yazabiliyorlar. Daha sonra Twitter, bu metni kendiliğinden 140 karakteri aşmayacak, kelimeler yarım kalmayacak biçimde bölüyor ve en son size kaç tweetlik bir metin yazdığınızı söylüyor. Paylaş dediğinizde yazınıniz 'flood' olarak paylaşılıyor.

Özelliği keşfeden Matt Navarra, birkaç ekran görüntüsüyle özelliği sergiledi. Biraz belirsiz, ama görünüşe bakılırsa resmi tweetstorm'lara sığan 140 karakter gönderiler 352'ye sınırlı, bu da en fazla olası karakteri 49.280 yapıyor.

Özellik bir Android cihazda gösterildi. Navarra'ya göre, özellik şu an için normal kullanıcılara "gizli". Tweetstorming özelliğinin Twitter uygulamasına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.