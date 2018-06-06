  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.428
  • BIST 95516.81
    ALTIN 191.826
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Twitter, 13 yaş altında kaydolan kullanıcılarını engelledi

Twitter, 13 yaş altında kaydolan kullanıcılarını engelledi

Twitter, 13 yaş altındayken siteye kaydolan kullanıcılarının erişimini engelleme kararı aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Twitter, 13 yaş altında kaydolan kullanıcılarını engelledi

13 yaşından önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'a kaydolan üyeler, siteye girdiklerinde engellendiklerini gördü. Kullanıcıların "kayıt oldukları tarihte" yaş şartını sağlayıp sağlamadına bakan Twitter, siteye kaydolurken yaşını giren ya da daha sonra güncelleyen kullanıcıları güncel yaşlarını dikkate almaksızın engelledi.

Motherboard sitesinde yer alan habere göre Twitter, siteye girmeye çalışan ancak engellenen kullanıcılara, "Twitter hesabı oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Siz ise bu yaş şartlarını karşılamıyorsunuz" mesajı gönderdi.

Twitter daha önce de kullanıcılarının 13 yaş veya üzeri olması şartı uyguluyordu ancak Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 13 yaş altı internet kullanıcılarını korumak için yeni kurallar belirledi.

Etiketler: twitter, 13 yaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER