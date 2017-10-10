TUSAŞ, yeni nesil haberleşme uyduları için kolları sıvadı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), test modeli üretimine başlanan Türksat 6A uydusundan sonra yeni nesil haberleşme uyduları için kolları sıvadı.

Türksat 6A ile haberleşme uydusunu kendisi yapabilen 10 ülke arasına girecek Türkiye, uluslararası terminolojide Small-GEO olarak adlandırılan Yeni Nesil Haberleşme Uydu Projesi için fizibilite çalışmalarına başladı. TUSAŞ, Türksat 6A ve Göktürk yer gözlem uydularından elde edilen deneyimlerle Small-GEO konseptini geliştirerek önemli bir projeye imza atacak.

Small-GEO ile katma değeri oldukça yüksek uzay sistemleri alanında yurt içi ve yurt dışı uydu operatörlerinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak teknik özelliklerde bir sisteme yönelik ön çalışmalar yapılacak. Küresel pazar için de oldukça yeni ve dikkat çekici olan Small-GEO konseptinde geliştirilecek uyduyla Türkiye'ye bu alanda aynı zamanda önemli döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Small-GEO uydusunda bir fırlatıcıya birden fazla haberleşme uydusu sığdırılarak fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi öngörülüyor. Bu amaçla uydu yapısal sistemi tümüyle optimize edilecek. Fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi için bir diğer önlem ise uydunun yeni nesil elektrikli itki sistemleriyle donatılarak uzaya gönderilen kütlenin düşürülmesi olacak.

Yapılacak çalışmalarla detayları netleştirilecek Small-GEO uydusunun 1-2 ton kütle aralığında olması ve 16 ile 22 alıcı/verici (transponder) taşıması planlanıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilecek Small-GEO uydusu sivil haberleşme hizmetlerine ilave olarak askeri amaçlı veri transferi için de kullanılabilecek.