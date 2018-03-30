Türkiye'ye de düşme ihtimali olan uzay istasyonu atmosferde yanacak

Çin'in 2011'de fırlattığı ve 2016'da kontrolden çıktığını açıkladığı "Cennet Sarayı-1" anlamına gelen uzay istasyonu, Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi bekleniyor. 2013'ten bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı uzay istasyonunun, tam olarak düşeceği yer ve zamanı konusunda ise henüz bir bilgi verilemiyor.

İstasyonun düşebilme ihtimali olan yerler arasında Türkiye de var. Kontrolsüz bir şekilde inecek olan "Tiangong-1" 10 metrenin üzerinde ve 8 tondan fazla ağırlıkta.

Risk çok düşük, büyük bir kısmı yanacak

İngiltere Uzay Ajansı'nın baş mühendisi Richard Crowther, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Crowther BBC News’e yaptığı açıklamada, "Modülün büyük kısmının atmosfere girişi sırasında aşırı ısınma kaynaklı yanması bekleniyor. Isınmadan geriye kalan parçalara dair muhtemel olasılık ise parçaların denize düşmesi" dedi.

"Yerleşim yerine düşmesi ihtimali çok düşük"

Uzay istasyonunun Türkiye'de herhangi bir noktaya düşme ihtimalini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tansel Ak ise, kullanımı biten ya da yörüngeleri yeniden düzenlenmeyen uzay araçları veya uyduların dünyaya düşmesinin yeni bir olay olmadığını, Türkiye'de ya da başka bir yerleşim yerine düşmesi ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC - AA