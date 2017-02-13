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Türkiye'nin tek antivirüs yazılımı: Chomar

3 yılda geliştirilen Türkiye'nin ilk antivirüs yazılımı Chomar, milli güvenliğin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlayacak.

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Türkiyenin tek antivirüs yazılımı: Chomar
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Türkiye, dünyada antivirüs teknolojisine sahip 17 ülke arasına girdi.

Milli imkanlarla geliştirilen yerli antivirüs yazılımının adı "Chomar(Çomar)”

Yerli yazılım, ekonomiye katkı sağlayacağı gibi, milli güvenlik açısından da önemli bir imkan sağlayacak...

Chomar antivirüs yazılımı Mersin'deki teknoparkta geliştirildi.

10 kişilik mühendis ekibinin 3 yıllık çalışmasın ürünü olan milli antivirüs programı, üstün bir kaliteye sahip.

Chomar, en yüksek seviyede Gold sertifikasına sahip. Dünyada bu sertifikayı alan 33 adet ürün bulunuyor. Yerli yazılımın 2 versiyonu var. 


 

Etiketler: chomar, antivirüs yazılımı
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