Türkiye'nin nükleer mühendisleri göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alıyor.

Mustafa Atahan Kisecik de Rusya'da nükleer eğitim alan ilk öğrencilerin içinde.

Kisecik, "Bu sorumluluğu sonraki nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyorum. Bu teknolojiyi Türkiye götürmeden bu defteri kapatmak istemiyoruz." dedi.

Mustafa Atahan Kisecik, "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda, MEPhI'de nükleer enerji mühendisliği alanında uzman hocalardan eğitim aldıklarını söyledi.

MEPhI'de eğitime başlamadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği bölümde öğrenci olduğundan bahseden Kisecik, 6 yıldır Rusya'da projelendirme, mühendislik ve santral işletme gibi alanlarda eğitim aldıklarını anlattı.

Kisecik, şu an MEPhI'deki eğitimini tamamlamak üzere olduğunu ve nükleer yakıt teknolojileri üzerine bitirme tezi hazırladığını söyledi.

MEPhI, bilim ve teknoloji alanında dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında.

Kisecik, ciddi, köklü ve disiplinli bir eğitim aldıklarından bahsetti.

"Derslerde başarısızlık durumunda zaten okuldan atılma ihtimali var ve bizim başarısız olma gibi bir lüksümüz yok. Burada aldığımız eğitim, nükleer alanda çalışmak için yeterli. Rusya'da nükleer eğitim alan ilk öğrencilerin içinde olmanın verdiği sorumluluğun bilincindeyim. Bu sorumluluğu sonraki nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyorum. Bu teknolojiyi Türkiye götürmeden bu defteri kapatmak istemiyoruz. Bize inanıp, güvensinler yeter. Çünkü ülkemizin nükleer gelecek bize emanet."

"NGS'de maliyetin yüzde 40'ı güvenliğe harcanır"

Aynı üniversite 5. sınıf öğrencisi olan Burakhan Akyıldız da MEPhI'de ilk yıl hazırlık eğitimi, birinci ve ikinci sınıfta genel mühendislik eğitimi, daha sonra da nükleer santralin kurulum, projelendirilme ve güvenlik eğitimi alınında dersler aldıklarını söyledi.

Akyıldız, uygulamalı eğitim konusunda MEPhI'nin oldukça deneyimli bir üniversite olduğunu anlattı.

"Özel laboratuvar ve son teknoloji ile donatılmış NGS kontrol simülasyon odaları buradaki eğitimimizi üst düzeye taşıyor. Hocalarımızın çoğu NGS'lerde görev almış, deneyimli uzmanlardan oluşuyor. Akkuyu'ya kurulacak santralin aynısı olan Voronej şehrindeki santralde toplamda 2 ay staj gördük. MEPhI sizi tam donanımlı bir nükleer enerji mühendisi olarak eğitiyor."

Gelecek yıl şubatta mezun olacağını anlatan Akyıldız, mezuniyet sonrası Akkuyu NGS'nin nükleer güvenlik bölümünde görev alacağından bahsetti.

Akyıldız, Akkuyu NGS'de çalışmanın kendisi için gurur verici bir durum olacağını şöyle anlattı:

"Burada yeterli eğitim aldık. Bunun dışında Rus teknolojisine de güvenebiliriz. Burada inşa edilen bir NGS'de maliyetinin yüzde 40'ı güvenlik sistemi için harcanıyor."

Daha önce MEPhI'de nükleer enerji mühendisliği eğitimini başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, geçen ay Akkuyu NGS'de çalışmaya başladı.

Kaynak: AA