Türkiye'nin ilk şehir hologram merkezi Kastamonu'da açıldı

Türkiye'nin ilk ve tek şehir hologram merkezi olma özelliği taşıyan "Kastamonu Hologram Merkezi"nin açıldı.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği (KASGEG) Genel Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, merkede7 ayrı hologram bulunduğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu,Hologram sayesinde Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekanlarının yanı sıra yöresel yemeklerinin de tanıtıldığına işaret etti.

"Merkezde Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Alparslan'ın hologramları yer almaktadır. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dünya da Türkiye de değişiyor. Şehirlerin bu değişime ayak uydurması lazım. Kastamonu'nun değişim atağında ön sıraları çekmesi lazım."

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Dijitalleşme ve Sanayi 4.0 Komisyonu Başkanı Murat Günenç, Hologram merkezini Kastamonu'ya kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Çocukların hayal kurmasını sağlayacak, gelecekle ilgili heyecanlandıracak, belki meslek seçmesini sağlayacak bir yatırım yaptık. Biz bu yatırımı önce kendi ülkemize kazandıralım istedik. Kastamonu bunun için biçilmez kaftandı. Kastamonu, dışarıdan gelen birisi için hayranlık uyandıracak güzelliklere sahip."

Kaynak: AA