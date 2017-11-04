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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası açıldı

Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası açıldı

İnsansı robot fabrikası, Konya'da hizmete girdi. Açılışta tanıtılan robotlar, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Türkiyenin ilk insansı robot fabrikası açıldı

Konya'da, Akınsoft isimli yazılım firmasınca kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası "AkınRobotics" düzenlenen törenle açıldı.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2 bin 700 metrekaresi kapalı toplam 11 bin metrekare alanda kurdukları Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası olan "AkınRobotics"te seri üretime geçtiklerini söyledi.

Akın, yeni üretilen Ada GH5 serisinin bir çocuk tarafından bile çok rahat biçimde programlanabileceğini ifade etti.

Günlük hayatı kolaylaştırmak üzere üretilen robotların ilerleyen günlerde, hizmet sektöründe yer alması planlanıyor. İnsansı robotlar, ev işlerinde yardımcı da olabilecek.

Robot ADA GH 5 serisinin tasarımcıları robotların insan eklemlerinin yapabildiği her şeyi yapabildiklerini ve insanların hayatını kolaylaştırmak üzere yapıldıklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Konya, insansı robot
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