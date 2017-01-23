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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk bilim merkezine ziyaretçi akını

Türkiye'nin ilk bilim merkezine ziyaretçi akını

Konya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan, ülkenin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezini, geçen yıl 242 bin 610 kişi ziyaret etti.

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Türkiyenin ilk bilim merkezine ziyaretçi akını

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yazılı açıklamasında, Konya'nın dünyanın sayılı bilim merkezlerinden birine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Konya Bilim Merkezinin Türkiye'nin farklı şehirlerden bilim meraklılarını ağırlamayı sürdürdüğünü ifade eden Akyürek, merkezi geçen yıl 242 bin 610 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile geçen günlerde imzalanan protokol kapsamında 81 ildeki fen lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin merkezi ziyaret edeceğini kaydeden Akyürek, bunun birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Öte yandan, geçen yıl "Vücudumuz", "Temel Adımlar", "Yeni Ufuklar ve Evrenimiz" sergilerinin açıldığı merkezde, planetaryumdaki 7 farklı filmi 118 bin 867 ziyaretçi izledi. Bilim gösterileri, atölyeler ve laboratuvar etkinliklerine binlerce kişinin katıldığı merkez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen öğrenci ziyaret programı kapsamında da 48 bin 418 kişiyi ağırladı. AA

Etiketler: konya büyükşehir belediyesi, TÜBİTAK, ilk bilim merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı
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