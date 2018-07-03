Türkiye'de teknopark sayısı 81'e ulaştı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerinin 2001 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle kurulmaya başlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Teknopark bulunan il sayısı 54 oldu

Özlü, Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 81'e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56'sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25'inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Teknopark bulunan il sayısının 54'e çıktığına işaret eden Özlü, organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulan teknopark sayısının 21'e ulaştığını kaydetti.

Özlü, yeni kurulacak teknoparklar hakkında da bilgi verdi. Çankırı'da 125 bin 792 metrekare alana inşa edilecek Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, kimya, yazılım, bilişim, elektronik ve haberleşme teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 40 firmayla 100 araştırmacının yer almasının planlandığını aktaran Özlü, "Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin gelecek 5 sene, yılda 20-25 milyon lira katma değer sağlaması öngörülüyor. Bölgede belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesiyle gelecek 10 yılda da yaklaşık 80 şirket ve 300 civarında nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı ve araştırmacının faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

"Kırklareli girişimcisi, ilk 500 büyük firmayı zorlayacak"

Kastamonu'da 10 bin metrekare alana kurulacak Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde enerji, gıda, makine, imalat ve sağlık sektörlerinin faaliyet göstermesini hedeflediklerini dile getiren Özlü, bölgede ilk yılın sonunda yaklaşık 30 civarında firmanın faaliyete geçmesini, 100'den fazla Ar-Ge personelinin istihdamını ve yüzde 1 kadar da yabancı sermayeli katılım beklediklerini vurguladı.

Özlü, Kırklareli'nde 44 bin 686 metrekare alana yapılacak Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin gıda, içecek ve kimyasal ürün imalatı, inşaat, yazılım, bilişim, makine, tarım, tekstil, cam, ilaç, enerji, gıda teknolojileri, nanoteknoloji, malzeme ve robotik alanlarında faaliyet gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde gelecek 10 yılda 100'den fazla girişimcinin çalışmasını beklediklerini belirten Özlü, "Bunlardan bir tanesinin, ilk 500 büyük firma arasına gireceğini tahmin ediyoruz. Bölgede yüzde 40'ı yeni kurulan işletmelerde olmak üzere, ortalama bin Ar-Ge personeli ve yazılımcı personelin istihdam edilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Ankara'ya savunma üssü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, 203 bin 535 metrekarelik alana inşa edilecek TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ildeki savunma sanayisi firmalarını tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını ifade eden Özlü, bölgede hava taşıtları-uzay araçları üretimi ve tasarımı, motor ve parçaları üretimi, aviyonik ve sistem üretimi, elektrik, elektronik, optik ekipman ve kompozit imalatı, kablo, kabin içi ve kargo donanımı, insansız hava aracı sistemleri, robot teknolojisi ve proses otomasyonu, telekomünikasyon sistemleri, uydu, türbin, mikro ve nanoteknolojiler, havaalanı ekipmanları ve yer hizmetlerine yönelik taşıt araçları imalatı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Özlü, TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin TAI, ASELSAN ve Gazi Üniversitesi ile iş birliği içinde çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisinin millileştirilmesi hedefleri çerçevesinde savunma, uzay, havacılık, katmanlı imalat, modelleme ve simülasyon olmak üzere savunma sanayisine yönelik sektörlere öncelik verecekler. TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 5 yılda, 600'ün üzerinde firmanın faaliyet göstermesi ve 8 binden fazla nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

10 yıllık plan çerçevesinde ise 800 üzerinde firmanın faaliyet göstermesi ve 12 bin nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bölgede yer alacak firmaların yüzde 25'inin yeni girişimcilerden, yüzde 75'inin ise mevcut kurulu firmalardan oluşması öngörülüyor. Ayrıca teknoparkta yüzde 10 çok uluslu şirket ve yüzde 90 yerli sermaye şirket olması da bekleniyor."

Kaynak: AA