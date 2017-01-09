Türkiye yeni teknolojilerle tanışacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan "Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası" taslağında ortaya konulan hedefler kapsamında, gelecek dönemde bazı kritik sektörlerde somut adımlar atılacak.

Buna göre, imalat sektöründe üretim hatlarının uzaktan bakımı, kontrolü ve güncellenmesine yönelik uygulama ve yazılımlar geliştirilecek.

Beyaz eşya ana ve yan sanayisinde üretimden gerçek zamanlı veri akışı sağlayan, analiz eden ve bakımı optimal şekilde yönlendiren sistemlere geçilecek.

Savunma, otomotiv ve kimya sektörlerinde verimliliği artıracak kestirimci bulut sistemlerinden yararlanılacak.

Siber tehditlere gerçek zamanlı çözüm

İmalat sektöründe bulut platformların kullanılması sırasında oluşan siber tehditlerin gerçek zamanlı tanımlanması ve bertaraf edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilecek.

İmalat sektöründe operatör eğitimlerine ve arıza gidermeye yönelik artırılmış gerçeklik uygulamaları ile güvenlik çözümlerinden yararlanılacak.

Gıdada müşteri talebine göre üretim

Otomotiv ve elektronik sektöründe gerçek zamanlı analiz ve karar destek sistemleri kullanılacak.

Beyaz eşya ana ve yan sanayisinde uç nokta cihazların ve makinelerin kendi kendine konfigüre/entegre olmalarını sağlayan yapılar oluşturulacak.

Bakım ve arızalar öngörülecek

Otomotivde parça ayıklama, parça besleme ve boşaltma sistemlerinin tamamen robotik olarak yapılmasına imkan verecek algılama ve yönlendirme sistemleri kurulacak.

Savunma, sağlık, havacılık ve uzay, kalıp, kuyumculuk, dental, otomotiv, elektronik sektörlerinde eklemeli imalat uygulamalarından faydalanılacak. AA