Türk oyun geliştiricileri bu yıl 'rekor'a imza atacak

İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde eş zamanlı düzenlenen GGJ maratonu kapsamında bir araya gelen geliştiriciler, 48 saat içinde çalışan bir oyun üretiyor.

Türkiye’de de ilk defa 2009'da ODTÜ TEKNOKENT tarafından hayata geçirilen GGJ ATOM, uluslararası etkinliğin en büyük merkezlerinden birini oluşturuyor. GGJ ATOM kapsamında global etkinliğe paralel olarak geliştiriciler yetenek ve bilgilerini sergilemek üzere yarın ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.

Etkinlik her yıl merkez ve geliştirici sayılarıyla büyümeye devam ediyor. GGJ 2017'ye 95 ülke, 704 merkezde 20 binin üzerinde geliştiricinin katılması ve oyun geliştirmesi bekleniyor. Etkinlik geçen yıl 78 ülke ve 518 merkezde gerçekleştirilmişti.

Türkiye’deki oyun geliştiriciler ise bu alanda yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de bu yıl 9 merkezde 800 geliştiriciyle oyun geliştirme kültürünün kutlanması hedefleniyor. Etkinliğe geçen yıl Türkiye'den 10 merkezde 420 geliştirici katılmıştı.

Türkiye'nin bu global maratonun önemli bir coğrafyası haline gelmesi, Türkiye Bölge Organizasyonu'nu sevindiriyor.

Tema sır gibi saklanıyor

Etkinliğin 2017 teması önceki yıllardaki gibi cuma günü yerel saatle 17.00’de açıklanacak.

GGJ temasının en büyük özelliğini, geliştiricilerin etkinlik başında bu temayı öğrenmesi ve hafta sonu bu temadan yola çıkarak bir oyun geliştirmesi oluşturuyor.

Tema, oyun geliştiriciler açısından "dünyanın en sıkı tutulan sırlarından biri" olarak gösteriliyor. Temanın etkinlikte öğrenilmesi çok büyük önem taşıyor, çünkü geliştiricilerin yenilikçi oyun fikirleri bu sayede ortaya çıkıyor.

Tüm dünyada her merkez kendi yerel saatiyle etkinliğe başladığı için bazı merkezler temayı erken öğreniyor. Ancak temayı erken öğrenen merkezlerdeki geliştiriciler tüm dünya maratona başlamadan temayı paylaşmıyor, duyurmuyor, internet üzerinde ima bile etmiyor. Bu, oyun geliştiricilerin birbirini ne kadar önemsiyor olduğunun en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu yılın teması, Türkiye'deki yerel saatle cumayı cumartesiye bağlayan gece internet üzerinden de açıklanabilir hale gelecek.

Yeni fikirler için başlangıç olacak

GGJ merkezleri, temanın duyurulmasıyla ekipleşme aşamasına geçecek. Geliştiriciler fikirlerini paylaşacak, yeteneklerine ve fikir ilgilerine göre bir araya gelerek ekiplerini oluşturacak.

Gece-gündüz devam eden bu maratonda ekipler, pazar günü oyun geliştirme süreci bitene kadar GGJ merkezlerinde çalışmaya devam edecek.

Pazar günü geliştirme süreci tamamlandıktan sonra kapanışa geçilecek ve geliştirilen oyunlar kutlanacak.

Oyun geliştiriciler için önemli bir paylaşım ve etkileşim olanağı sağlayan GGJ, ileriye dönük arkadaşlıklar, yeni oyunlar ve şirketlere kapı aralıyor.

"Yarışma değil şenlik"

Son yıllarda global organizasyon olarak vurgulanan "yarışma değil şenlik" yaklaşımı bu yıl da sürdürülecek.

Bu yaklaşımın arkasında, "oyun geliştiricilerin ödül, derece, birincilik gibi kavramlar olmadığında daha yenilikçi ve cesur davrandığı, çok daha etkileyici oyunlar geliştirdiği ve maraton sonrasında da sektöre yönelik daha sağlıklı bir vizyonla ilerlediği" yönündeki değerlendirmeler yatıyor.

"Ulaşılan rakamlar heyecan verici"

ATOM Ön Kuluçka Merkezi Program Yöneticisi Elif Karaata, 2017'nin, gerek geliştirici sayısı gerekse geliştirici dağılımı olarak çok heyecan duydukları bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye’de 800 geliştiriciden bahsediyor olmanın GGJ’nin ne aşamalara geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Karaata, şöyle konuştu:

"2009'dan beri GGJ’nin en önemli merkezleri arasında yer alan GGJ ATOM’da da 200 geliştiriciyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu yıl da her deneyim seviyesinden geliştiriciyi bir araya getiriyoruz. Bu hafta sonu ilk oyununu yapacak olan geliştiricilerimiz de var, 10 yıldır oyun sektöründe faaliyet gösteren geliştiricilerimiz de.

Bu maratonun yarışma olmamasının en güzel yanlarından biri de bu; her yıl oyun sektörüne yeni geliştiricileri tanıtabiliyoruz. Cuma günü 17.00’de açıklanacak tema ile tüm geliştiricilerimizin etkileşimini güçlendirmesini, hafta sonu boyunca diğer geliştiricilerle daha sağlam iletişim kurabilmek için çaba göstermesini, yapılan hatalara birlikte çözüm bulabilmelerini ve sonunda da bu önemli başarıyı maratonun ötesine taşıyabilmelerini diliyoruz. ODTÜ TEKNOKENT olarak ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programlarımızla bizler de bu cesur ve başarılı arkadaşlarımıza bir gelecek sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Milyonlara ulaşmaya kapı aralıyor

Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Genel Başkanı Ali Erkin de dernek olarak 2015'ten bu yana GGJ organizasyonlarını desteklediklerini söyledi.

Daha önce destekledikleri etkinlik merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Kayseri ve Elazığ’da ulaştıkları başarıyı Türkiye'nin dört bir yanında yeni etkinlik merkezleri kurarak yaygınlaştırmak, Türk oyun geliştiricilerinin desteklenmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Erkin, şunları kaydetti:

"GGJ, oyun geliştirmeye meraklı ve bu konuda kendine bir kariyer hedefleyen gençlerin hem sektör paydaşlarıyla hem de kendileri gibi ilgili gençlerle tanışıp mevcut oyun geliştirme ekosistemine dahil olmasına olanak sağlıyor. Burada geliştirilen oyunlar uluslararası platformlarda yayınlanarak milyonlara ulaşabiliyor. Ayrıca genç geliştiriciler için hem bir staj hem de bir eğitim imkanı sunuyor. Etkinlik bazı geliştiriciler için de bir iş fırsatına dönüşüyor." AA