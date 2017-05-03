Türk mühendisten Facebook'a rakip paylaşım sitesi

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT) çalışan bir mühendis, "Kampuss" adında bir sosyal paylaşım sitesi kurdu. TEKNOKENT'teki özel firmanın müdürü olan mühendis Abdul Samet Arat, sosyal paylaşım sitesi Facebook ile aynı özellikleri taşıyan Kampuss'u geliştirdi.

Gençler için indirimlerin ve hediyelerin de olacağı uygulama içerisinde "pokemon go"ya alternatif bir de oyun bulunacak. Uygulamayı geliştiren mühendis Abdul Samet Arat, yaptığı açıklamada, "Kampuss" uygulamasının yaklaşık 1,5 yıl önce düşündükleri bir proje olduğunu söyledi.

Abdul Samet Arat, bu projeyi gençlere, Türk insanına yararlı olabilmek ve Türkiye'nin de bir sosyal paylaşım platformu olması adına çıkardıklarını dile getirerek, "Yurt dışındaki diğer sosyal paylaşım sitelerini inceleyerek ona göre bir platform geliştirmek istedik. Öğrencilere daha seviyeli bir ortam çıkarmak adına böyle bir proje düşündük. Şu anda uygulamamızı da çıkardık." diye konuştu.

İnsanların kullanmış olduğu tüm sosyal paylaşım sitelerinin yabancıların elinde olduğuna işaret eden Arat, erişimini de sadece yabancıların sağladığından dolayı böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kampuss uygulamasının App Store, Google Play ve kendi internet sitelerinden ücretsiz olarak indirilebildiğini belirten Arat, şöyle devam etti:"Uygulamamızın tüm özellikleri Facebook'la aynı. Facebook'a alternatif olarak düşünebiliriz. Hatta biz daha çok bilgi paylaşımının olabilmesi için doküman paylaşımlarının da yapılabileceği bir kütüphane hazırladık.

İnsanlar kendi dokümanlarını, notlarını, derslerini de paylaşabiliyor. Burada daha seviyeli ve güzel bir ortam var. Gençlerden destek bekliyoruz. Uygulamamızı kullansınlar. Çünkü gençler için sponsorlardan indirimler, hediyeler almaya çalışıyoruz.

Uygulamayı kullananlara hediyeler dağıtmayı düşünüyoruz. Uygulamanın bir alışkanlık haline getirilmesini istiyoruz. Facebook, Twitter ve Instagram gibi bir sosyal paylaşım sitesi haline getirmek istiyoruz.