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Buradasınız : » » Türk mucitler buluşlarını Cenevre Fuarı'nda sergileyecek

Türk mucitler buluşlarını Cenevre Fuarı'nda sergileyecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla 3 Türk mucit, 11-15 Nisan'da İsviçre'de düzenlenecek "46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı"na katılacak.

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Türk mucitler buluşlarını Cenevre Fuarında sergileyecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek, "46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı"nda, 45 ülkeden 700'den fazla katılımcının yaklaşık bin buluşu tanıtılacak.

Yarın başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikte öne çıkan buluşlara, çeşitli kategorilerde ödüller verilecek.

"Kurmalı tencere", "masaüstü termoelektrik buz makinesi" ve "hız ayarlı yol kasisi" buluşları

Fuara, Arife Sare Aydın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren, "kurmalı tencere" buluşuyla katılacak.

Raşit Ahıska da 30-50 gram buzu 1-3 dakikada üreten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşuyla etkinlikte yer alacak.

Adnan Kal ve Uğur Kal ikilisi ise fuara, fren yapan aracın ve yol bariyer sisteminin hasar görmesine engel olan "hız ayarlı yol kasisi" buluşuyla katılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türkpatent, türk patent ve marka kurumu, İsviçre, 46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı
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