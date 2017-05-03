Türk Bilim İnsanları Antarktika'da üs kuracak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, ilerleyen zamanlarda Antarktika'da Türk bilim insanı sayısının artacağına inandığını belirterek, "Çünkü siyasi olarak desteklenmeye başlandı. Ciddi anlamda orada şu an Türkiye Cumhuriyeti üs kurma çalışmalarının içinde." dedi.

Prof. Dr. Halıcı, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen "Türk Bilim İnsanları Antarktika'da" adlı konferansa katıldı.

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Halıcı, öğrencilere orada yürütülen araştırmalar konusunda bilgi verdi, gözlemlerini paylaştı.

Halıcı, Antarktika'nın, dünyanın en farklı yeri olduğunu belirterek, "Orada tamamen doğanın sesini dinliyorsunuz. Aslında orada uzun yıllar yaşanabilir, insanı da gençleştirebilir. İnsanlar son zamanlarda Antarktika'yı turistik olarak ziyaret etmeyi de istiyor. Özellikle yaşlı ve zengin insanlar. Çünkü bir gemi turu yaklaşık 50 bin avro civarında." diye konuştu.

Bilimsel çalışmalar açısından Antarktika'nın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Halıcı, şunları söyledi:

"Bilimsel çalışmalar anlamında Türkiye, son iki yılda ciddi anlamda hızlandı. Biz 2016'nın nisan ayında gittik. İstanbul Teknik Üniversitesinde kutup araştırmaları merkezi var. Onlar çok aktif şekilde orada bilim üssü olan ülkelerle iş birliği halinde. İletişime geçiyorlar ve devamlı Türkiye'den bilim insanlarının o üslere gönderilmesini sağlıyorlar. Ben o şekilde gittim. Gittiğim dönemde birisi Bulgaristan, birisi Şili üssüne gitti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinden bir ekip, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle fizibilite çalışması yapmak için gitti. Geçmiş zamana baktığımız zaman bugün oraya bilimsel ilgimizin daha fazla olduğunu biliyoruz."

İlerleyen zamanlarda Antarktika'da Türk bilim insanı sayısının yükseleceğine inandığını dile getiren Halıcı, "Çünkü siyasi olarak desteklenmeye başlandı. Ciddi anlamda orada şu an Türkiye Cumhuriyeti üs kurma çalışmalarının içinde. En son şubat ayında buna ilişkin bir protokol Meclisimizden geçti. Bundan sonraki aşama tamamen siyasi." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Halıcı'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Konferansa, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.