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Türk bilim insanına ABD'den ödül

Bilim insanı Didem Pehlivanoğlu, "yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreci" çalışmasıyla Amerikan Psikoloji Birliğinin 2017 yılı doktora tezi araştırma ödülünü kazandı.

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Türk bilim insanına ABDden ödül

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) psikoloji bölümünde tamamlayan Bilim insanı Didem Pehlivanoğlu, yüksek lisansının ardından ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü'nde yaşlılar konusunda çalıştı.

Beyin dalgalarını ölçme yöntemiyle (EEG) genç ve yaşlıların algı ve dikkat süreçlerindeki duygusal içerikli materyallerin etkisi üzerine çalışmalarını sürdüren Pehlivanoğlu, "yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreci" adlı doktora teziyle Amerikan Psikoloji Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Pehlivanoğlu, şunları anlattı:

"Deneysel psikoloji alanında çalışmak mutlu ediyor. Türkiye'deki eğitimimin ardından ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğum Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü doktora programına kabul aldım. Burada Prof. Dr. Paul Verhaeghen'ın danışmanlığında yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreçlerini inceleyen bilişsel yaşlanma alanındaki doktora eğitimime başladım."

Kaynak: AA

Etiketler: Didem Pehlivanoğlu, abd
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