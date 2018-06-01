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'TUFAN' ses hızından 6 kat hızlı ateşliyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN'ın ürettiği TUFAN'a ait test görüntülerini paylaştı.

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Geleceğin silah sistemini üretmek için Türkiye üç koldan çalışıyor. ASELSAN, TÜBİTAK ve özel sektör Elektromanyetik Fırlatma Sistemi için yarışta.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN tarafından geliştirilen TUFAN'a ait son test görüntülerini paylaştı.

Elektromanyetik Fırlatma Sistemi TUFAN mühimmatını ses hızından 6 kat hızlı ateşliyor.

Top mermileri barut patlaması ile ateşlenmiyor, bunun yerine elektromanyetik dalganın itme gücünü kullanılıyor.

Görüntülerde ASELSAN ekibi silahı adım adım sahadaki test atışına hazırlıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla silah ateşleniyor. Hedefini tam isabetle vuran TUFAN test atışını başarı ile gerçekleştiriyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TUFAN, ASELSAN
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