TÜBİTAK obeziteyle mücadele için kapıları araladı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan obezite ve diyabet hastalıklarını önlemek amacıyla nişasta katkılı un geliştirildi.

"Nişasta Katkılı Diyet Unu" ve "Nişasta Katkılı Diyabetik Un" isimli yeni ürünlerin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nda tanıtımı gerçekleştirildi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜMİTAK MAM İş Geliştirme Müdürü Nuh Yılmaz, ince bağırsakta sindirilemeyen ancak kalın bağırsakta fermente olabilen nişasta olarak tanımlanan ürünün, sağlık etkileri bakımından diyet liflere benzediğini söyledi.

Yılmaz, "Ürün, prebiyotik olmasının yanı sıra, bütirat ve diğer kısa zincirli yağ asitlerinin üretilmesini sağlamasına bağlı olarak bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Enerjisi nişastaya göre yüzde 50 daha düşük olan dirençli nişasta ile geliştirilen ürünler tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol ettiği gibi, kan şekerinin dengede tutulmasına da yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, her iki diyabet hastası yetişkinden birisinin henüz hastalığının farkında olmadığını dile getiren Yılmaz, bunlara bağlı olarak, dirençli nişasta ürünlerinin sadece diyabet hastaları ve diyet yapan kişiler tarafından değil, tüm tüketiciler tarafından tüketilmesinin önerildiğini anktardı.

"Uzun süre tokluk hissi veriyor"

Yılmaz, ürünlerin 2 yıllık bir sürede geliştirildiğini belirterek, yaklaşık 15 gün sonra ürünlerin piyasada olacağını, marketlerde yerini alacağını söyledi.

Dünyada yüzde 100 saflığa ulaşan ilk nişasta ürününü geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ve bunu milli ekonomimizin hizmetine sunduk. Bu ürünler yenildikten sonra tokluk hissi veriyor. Bu his çok uzun süre korunduğu için özellikle kilo problemi yaşayan insanların beslenmelerine önemli bir destek sağlayacak. Ayrıca ürünün kalorisi yüzde 50 azaltılmış durumda. Bu haliyle de diyet ürün niteliği taşıyor. Normalde ekmek ve karbonhidrat tükettikten sonra kan şekeriniz yükselir. Bu şeker hastalarının kaçınması gereken bir durum. Nişasta katkılı unumuz ile üretilen ürenlerde tükettikten sonra kan şekeriniz yükselmediği gibi uzun süren tokluk hissi sayesinde kan şekeriniz dengede kalıyor."

Yılmaz, "Nişasta Katkılı Diyet Unu" ve "Nişasta Katkılı Diyabetik Un" isimli ürünlerin diğer unlara göre fiyat farkının olmayacağını sözlerine ekledi.

AA