TÜBİTAK insansı robot çalışmasına başladı

Haberi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü verdi. Özlü'nün verdiği bilgilere göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli robot, Japon firması Honda Motors'un ürettiği ASIMO'dan daha iyi olacak.

Özlü, "Buradaki amacımız şu; teknoloji gösteriminden ziyade teknoloji kazanımında birikim sağlamak. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde insansı robotlar vardır. Bunlar hem teknolojik gösterim hem teknolojik kazanımı derinleştirmek ve yaymak maksadıyla yapılır. Çalışmalara yeni başladık, sonraki dönemde daha geniş bilgi aktaracağım." dedi.

Bu açıklamaya göre yerli robot, sesleri ayırt etme, engebeli yüzeylerde hareket etme, yüz tanıma, vücut hareketlerine karşılık verme ve hatta koşabilme özelliklerini taşıyacak.

ASIMO nedir?

ASIMO, 1986 yılında Japon firma Honda'nın yapımına başlanan insansı robotun adıdır. Yıllar içinde gelişim göstererek bugünkü halini aldı. Son modelinde 130 santimetre yüksekliğe ve 54 kilogram ağırlığa sahip olan ASIMO, iki ayağı üstünde saatte 6 kilometreye varan bir hızla yürüyebiliyor hatta hafif tempo koşabiliyor. Ayrıca ASIMO engebeli yamaçlarda ve yüzeylerde yürüyebiliyor, kendi etrafında rahatça dönebiliyor ve merdiven çıkabiliyor.

Etrafındaki nesne ve insanları tanıyabiliyor

ASIMO, başının üstüne iliştirilen sensörler sayesinde etrafındaki nesneleri saptayabiliyor, takip edebiliyor ve karşıdan gelene tepki gösterebiliyor. Kişilerin jest ve mimiklerini algılayarak vücut hareketlerine göre farklı tepkiler verebiliyor. Bu da onun el sallama, gösterilen istikamete doğru ilerleme yeteneklerini kazandırıyor.

ASIMO, insan sesi ve diğer sesleri birbirinden ayırabiliyor, karşılık veriyor ve sesin geldiği yönü tayin ederek o yöne doğru hareket edebiliyor. İnsansı robot aynı zamanda nesneleri kavrama yetisine de sahip.

Kaynak: TRT Haber