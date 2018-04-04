TÜBİTAK "blok zincir"i mercek altına aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından, "1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı" düzenlendi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2-3 Nisan'da gerçekleştirilen çalıştayda, blok zincir teknolojilerinin kamu ve özel kurumlara uyarlanması, gerçek hayattaki uygulamalarıyla yasalardaki düzenlemeleri, ekonomide ve finansal süreçlerde akıllı kontratların kullanımı ve kripto paraların güvenliği gibi konuların değerlendirildiğini söyledi.

"Türkiye, blok zincir ekosistemine dahil olmalı"

Blok zincir teknolojisini anlatan Mandal, sistemin veri transferi sağlayan mevcut internet ortamında değerli varlıkların transferine olanak tanıdığını, yepyeni bir teknolojiyi adlandıran merkezi olmayan bir "şifreleme kayıt defteri" şeklinde nitelenebileceğini kaydetti.

Tek bir merkezi olmayan, şifreleme kayıt defteri gibi çalışan blok zincir teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yaptıkları işlemlerinde "hack" ile karşılaşmasının çok daha zor olacağına dikkati çeken Mandal, söz konusu sistemin internet üzerinden yapılan pek çok işleme büyük kolaylıklar getireceğini ifade etti.

Mandal, blok zincirin, gelecekte ülkelerin var olup olmama kaderlerini etkileyecek çok ciddi ve önemli bir teknoloji olduğunun altını çizdi.

"Blok zincir teknolojisinin yol haritası çıkarılacak"

Mandal, Ulusal Blokzincir Çalıştayı'nda, veritabanı teknolojisi alanında çalışan yerli ve yabancı 20'ye yakın uzman ve akademisyenin katılımıyla çok sayıda başlıkta paneller gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalıştaya ilginin beklenilenin üzerinde olduğunu vurgulayan Mandal, 2 gün süren etkinliğe yaklaşık 750 kişinin katıldığını, eğitimler sonunda 240 kişiye sertifika verildiğini belirtti.

Çalıştayla ilgili bir rapor hazırlanacağını aktaran Mandal, bunun Türkiye'nin blok zincir teknolojisi konusundaki yol haritası için önemli bir veri kaynağı olacağını dile getirdi. Blok zincir teknolojisi konusunda Türkiye'nin gerekli entegrasyonu sağlaması için TÜBİTAK olarak çeşitli çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Mandal, çalıştayın ikincisini de daha kapsamlı ve geniş katılımlı şekilde gelecek yıl düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA