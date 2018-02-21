TÜBA Akademi Ödülleri için aday gösterme süreci başladı

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları TÜBA ödül komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek ve ödül sahipleri Akademi Konseyi tarafından belirlenecek.

Bu kapsamda, Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve yaklaşık 30 bin dolarlık para ödülü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Yalnızca Türkiye'de veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına takdim edilen ödül, bu yıl "Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinden seçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademinin bilimsel başarıları ödüllendirme ve Türkiye'nin uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015 yılında başlattığı ödül programının, Türkiye ve dünya akademiler camiasında oldukça ilgi gördüğünü bildirdi.

Akademi Ödülleri'nin TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanları arasından seçilenlere verildiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Her yıl üç alanda birer ödül veriyoruz. Ödüller, diğer TÜBA ödülleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle sahiplerine tevdi ediliyor. Ödüllere, bu yıl ulusal ve uluslararası akademi ve üniversite camiasından daha fazla ilgi bekliyor, ilgi ve destekleri için ulusal ve uluslararası bilim dünyasına ve sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 2018 yılı TÜBA Akademi Ödülleri için aday gösterme süreci 8 Mayıs'a kadar devam edecek."

İlk defa 2015'te sahiplerini bulan TÜBA Akademi Ödülleri, bütün bilim insanlarına açık ve her yıl fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere üç kategoride aday gösterilenlere veriliyor.

Kaynak: AA