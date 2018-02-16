TİBKM Projesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) yapılan yazılı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı'nın mali desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Türk-İslam medeniyet havzasında üretilen Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ve diğer Türk lehçelerinde yazılmış 100 eserin bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

TİBKM Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı bildirildi.

TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar, projeyle, zengin bilim ve kültür mirasına ait çeşitli bilim alanlarında yazılmış eserlerin çeviri yazı, tıpkıbasım veya çevirileri ve tahkikleri yapılarak bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırıldığını ifade etti.

TÜBA'nın "bilim insanlığını özendirme ve bilimsel anlayışı yaygınlaştırma" işlevleri doğrultusunda yürütülen projenin Türkiye'nin bilimsel ve topyekün gelişimi için gerek duyulan milli bilinç, özgüven ve motivasyona katkı bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlangıcından beri ön yazılarıyla onurlandırdıkları TİBKM Projemizin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, Akademimiz ve bilim insanlarımız bakımından ayrıca büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu proje yanında TÜBA Ödül törenlerimiz de 2015'ten beri Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilmektedir. TÜBA ve bilim camiamız bakımından çok değerli yüksek teveccüh ve himayeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kalbi şükranlarımızı arz ediyorum. Bu eserlerin bilim dünyasına kazandırılmasında emek ve katkısı olan bilim insanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum."

TİBKM Projesi kapsamında şimdiye kadar tamamlanan 20 eserin yanında, aralarında İskendername, Kitabü'l-Menamat, Sofracı Divanı, Asarı Bakiye, Enveri Tarihi'nin yer aldığı eserlerin de bilim dünyasına kazandırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA