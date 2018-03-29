  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tesla'dan ölümlü kazaya dair ilk açıklama: Biz de anlamadık

Tesla'dan ölümlü kazaya dair ilk açıklama: Biz de anlamadık

Elon Musk'ın şirketi Tesla, geçtiğimiz hafta Model X'in karıştığı ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından sitesinden resmi bir açıklama yaptı.

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Tesladan ölümlü kazaya dair ilk açıklama: Biz de anlamadık

ABD'de Highway 101 isimli yolda geçen Cuma meydana gelen kazada bir Tesla Model X alev topuna dönmüştü. Sürcüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve bariyerlere çarpmasının ardından aracın yarısı kül olmuştu.

Tesla'dan resmi açıklama

Tesla, resmi internet sitesinden konuyla iilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik, yaptığımız her şeyin ve aldığımız her kararın merkezinde yer almaktadır. Bu sebeple, Tesla'nın bir kazaya karışması ve birinin hayatını kaybetmesi hepimiz için çok zor. Tesla olarak, soruşturmada yardım teklifimizi sunmak için yetkililere ulaştık."

"Ne olduğunu biz de bilmiyoruz"

Çarpışma sonrası oluşan büyük hasar nedeniyle, aracın verilerine henüz ulaşamadıklarını açıklayan yetkililer, "Günlük verileri kurtarmak için yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ne olduğuna dair bizim de bir bilgimiz yok.  Daha önce Model X'in böyle bir hasar seviyesine ulaştığını hiç görmedik" dedi.

Amerika Ulusal Araştırma Kurumu, Tesla Model X’in karıştığı kaza hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tesla, Model X, kaza
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