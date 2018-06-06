Tesla’da Elon Musk için karar verildi: Göreve devam edecek

Tesla'nın önde gelen hissedarlarından Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi. Bunun üzerine Musk'ın üst yönetici yani CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açıldı.

Türkiye saatiyle 00.30'da başlayan toplantıda önce Tesla Genel Danışmanı Todd Maron konuştu. Maron, gündem maddelerini ve toplantının işleyişiyle ilgili genel bilgileri paylaştı.

Todd Maron'ın hissedarların görüşlerini almasının ardından Elon Musk hissedarların karşısına çıktı. İlk olarak Tesla'nın otomobil ve enerji ekipmanları üretimine ait verileri paylaşan ve şirketin üretim/kazanç durumuyla ilgili sunum yapan Musk, daha sonra toplantının halka açık kısmının son 30 dakikasında, hissedarların sorularını yanıtladı.

Elon Musk, Tesla’nın yönetiminde kalmaya devam edecek

Hissedarların oluşturduğu genel kurulun, Elon Musk ve yönetim kurulunun üç üyesi (Kimbal Musk, Antonio Gracias ve James Murdoch) hakkında yaptığı oylama, toplantının ikinci kısmında kamuoyuna kapalı gerçekleştirildi. Oylama sonucunda hissedarlar, Elon Musk'ın CEO'luk görevinin yanında yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmesini onaylarken, diğer üç yönetim kurulu üyesinin de görevlerine devam etmesi kabul edildi.

Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber