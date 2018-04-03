Tesla, üretimi hızlandırıyor

Tesla'nın hedef olarak belirlediği, haftada 2500 araç üretimi sayısına ulaşıldı.
Sayı, geçen yılın son haftasında üretilen Model 3'ün çok üzerinde.
Model 3'de haftalık üretimde en üst sayı 793'tü.
Elektrikli otomobil üreticisi, direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen Model S araçlarını geri çağırdığını açıklamıştı.
Model X'in karıştığı ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından, şirketin hisselerinde sert düşüş yaşanmıştı.
Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yapmıştı.
Kaynak: TRT Haber, Reuters