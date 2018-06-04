Tesla hissedarları Elon Musk'ı görevden almayı oylayacak

BBC'de yer alan habere göre, Tesla'da 12 hissesi olan Jing Zhao, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi.

Şirketin CEO’su olarak çalışan Musk, aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Tesla'nın yanı sıra SpaceX, Boring Company ve Neuralink gibi şirketlerin de kurucusu olan Musk, elektrikli otomobil firmasına yeteri kadar odaklanmadığı için eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tesla açıklamasında, "Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak, şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir" denildi.