Teknolojinin dahileri arasında yapay zeka tartışması

Teknoloji alanında çalışan 50 üst yöneticinin (CEO) katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki VivaTech konferansında konuşan Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zekanın insanlık için "en büyük tehlike" olabileceğini söyleyen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın "kesinlikle yanıldığını" savundu.

Schmidt: Yapay zekanın zararı karşısında ezici bir yararı var

Eric Schmidt, "Musk, yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımından endişeleniyor ve ben de endişeleniyorum ancak yapay zekanın oluşturabileceği zararın karşısında ezici bir yararı var. Elon Musk, yapay zeka konusunda kesinlike yanılıyor" dedi.

Yapay zekanın sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal sistemlerde ne gibi faydalar sağlayacağından bahseden Schmidt, "Şöyle bir örnek verebilirim: Telefonu kötü insanlar kullanabilir diye icat etmemek mantıklı olur muydu? Hayır, telefonu icat edersiniz ve telefonun kötüye kullanılmasını engellemek için denetim altında tutarsınız" değerlendirmesini yaptı.

Musk: Yapay zeka Kuzey Kore'den daha tehlikeli

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya sitesi Twitter'dan, yapay zekanın insanlık için tehlikeli olabileceğini söylemiş, hatta Kuzey Kore'den daha tehlikeli olabileceğini savunmuştu.

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc