Teknoloji üreten KOBİ'lere kaynak sağlanacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) KOBİ Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında, Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan "Sıçrama Yapan Şirketler" raporunun tanıtım toplantısına katıldı.

Özlü, dünyanın insanlık tarihinin en kapsamlı teknolojik devrimi olan sanayi 4.0'ı konuşup yaşadığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Sanayi 4.0 üretim süreçlerini değiştirirken, bu süreçte üretim ilişkileri de yeniden üretiliyor. Bu yeniden üretim toplumsal değişimin yönünü de belirliyor. Akıllı toplum 5.0 veya Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni dönemi çok iyi okumalı, bu iki kavramı iyi idrak etmeli ve ona göre pozisyon almalıyız.

Önceki sanayi devrimlerini hep geriden izledik, sonraki tüm zamanlarda ise açığımızı kapatmaya çalıştık. Artık gelişmeleri tribünden izleyen, iş işten geçtikten sonra uyum sağlamaya çalışan bir ülke değil, o değişimin önemli aktörlerinden birisi olacağız. Türkiye, dünyanın bekleme odasından çıkmıştır, 2023 vizyonumuz da 2053 vizyonumuz da bu yönde. O vizyonda var olan hedefleri gerçekleştirmek için beklemeye, boşa zaman geçirmeye tahammülümüz yok."

"Günü kurtaran değil, geleceği kuran politikalar üretmeliyiz"

Bakan Özlü, günü kurtaran değil, geleceği kuran politikalar üretilmesi gerektiğini belirterek, yeni yapılanma, yeni vizyon ve 2023 hedefi doğrultusunda temel önceliğin imalat sanayisi ve yüksek teknoloji olacağını dile getirdi.

"Bu çerçevede teknoloji üreten firmalarımız üzerinde yoğunlaşıyoruz. Teknolojiye yatırım yaparak Türk ekonomisinin bağışıklık sistemini güçlendiriyor, verdiğimiz desteklerle rekabet gücümüzü artırıyor, katma değer oluşturmaya, istihdamı büyütmeye uğraşıyoruz" diyen Özlü, ihracat içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını 2023'e kadar en az yüzde 10 seviyesine çıkarmak için bütün kaynakları seferber ettiklerini dile getirdi.

Ekonominin belirleyici güç olduğunun devlet olarak farkında olduklarını belirten Özlü, "Güçlü ve sağlam Türkiye'yi kurmak için ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurmamız gerekiyor, bunu da ancak devlet ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Türkiye'yi bekleyen diğer bir eşik de teknoloji eşiği"

Türkiye'yi bekleyen diğer bir eşiğin de teknoloji eşiği olduğuna dikkati çeken Özlü, kalkınma sürecinde teknolojiyi merkez yapan ülkelerin her durumda kazançlı çıkacağını anlattı.

Dijitalleşme odaklı teknolojiye verdikleri önemden bahseden Özlü, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TÜSİAD'ın içinde olduğu Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Platformu tarafından hazırlanan ve üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştığımız Sanayi 4.0 Yol Haritası'nı bu ay içinde açıklayacağız, son rötuşları yapıyoruz. Sanayide yüksek teknolojiye geçiş programı altında da bir çalışma yürütüyoruz. Burada sektörlerimizde ayrı ayrı görüşüyor, onların değerlendirmelerini alıyoruz, kendi çalışmalarımızla birleştiriyor, hükümet programı haline getiriyoruz.

Bir tarafta sanayicilerimiz, diğer tarafta hükümet, sanayicilerimiz ile hükümet arasındaki ilişkiyi bakanlık olarak sağlamaya çalışıyoruz. Şubatta İzmir'de programa başladık, haziran ayına kadar devam edecek program kapsamında bütün gayretimiz, yüksek teknolojili ürünlerin sanayimiz içindeki payını artırmak. Bakanlık olarak çalışmalarımızı Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi yapmak ekseninde topladık, ana hedefimiz bu 3 hedef. KOBİ'lerle, teknoloji üreten KOBİ'lerle bundan sonra daha yakın ilgileneceğiz, daha yakın çalışacağız ve KOSGEB kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını teknoloji sahibi, teknoloji üreten, üretmek isteyen KOBİ'lere aktaracağız."

Kaynak: AA