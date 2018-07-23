Teknoloji devleri veri aktarımı projesi için birleşti

İçerik, kişiler ve daha fazlasını uygulamalar arasında taşımaya izin vermek için 4 teknoloji devi birleşti.

Facebook, Google, Twitter ve Microsoft tarafından kurulan Veri Aktarımı Projesi olarak duyurulan DTP, insanların bilgilerini web üzerinden özgürce taşımalarını sağlayan yeni araçlar oluşturmak için açık kaynaklı bir girişim olarak hizmet verecek. Şu ana kadar kodlamanın büyük bölümü, daha sağlam bir veri aktarım sistemi fikriyle uzun süredir ilgilenen Google ve Microsoft mühendisleri tarafından yapıldı.

Veri aktarımı kolaylaşacak

DTP ile bir kişi kendi fotoğraflarını ve kitaplıklarını indirip, yüklemeye gerek kalmadan Flickr veya Google Fotoğraflar’a aktarabilecek. Şu anda kullanıcı bazlı sunulmayan sistem, GitHub üzerinde açık kaynaklı bulunuyor.

Kaynak: Techinside