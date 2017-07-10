  • 11 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.61
    EURO 4.116
  • BIST 101097.16
    ALTIN 140.814
Buradasınız : » » Teknoloji devi Apple, Danimarka'da 2. veri merkezini açacak

Teknoloji devi Apple, Danimarka'da 2. veri merkezini açacak

ABD'li teknoloji firması Apple, veri merkezinin inşasının devam ettiği Danimarka'da başka bir veri merkezi daha kurmaya hazırlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Teknoloji devi Apple, Danimarkada 2. veri merkezini açacak

ABD'li teknoloji firması Apple, veri merkezinin inşasının devam ettiği Danimarka'da başka bir veri merkezi daha kurmaya hazırlanıyor.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Apple'ın Viborg kenti yakınlarındaki Aabenraa kasabasında bir veri merkezi daha kurmaya karar verdiği belirtildi.

Apple'ın hem ülkede inşasına devam edilen hem de yeni yapılacak veri merkezinin güç kaynağı olarak sadece yenilenebilir enerji kullanıcağına dikkati çekilen açıklamada, "Böylece Danimarka'nın yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Apple, Facebook ve Google'ın ülkede yatırımlar yaptığına işaret edilerek, Danimarka'nın dünyandaki teknoloji devlerinin başlıca yerleşim yeri olduğu kaydedildi.

Etiketler: apple, danimarka, apple veri merkezi, Steve Jobs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER