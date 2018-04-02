Teknofest İstanbul başvuru süresi 15 Nisan'a kadar uzatıldı

Geleceğin mucitleri artık hayallerine hiç olmadığı kadar yakın.

Hayal gücünün konuşacağı TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, uzayın derinliklerine gitmenin kapısını aralıyor.

"Ayakları yere basmayan ilk festival" sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST, milli projeleri hayata geçirecek, cesur planlar yapan teknoloji tutkunları ve uzay meraklılarını buluşturacak.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali, ülkenin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek, teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için sıçrama tahtası olacak.

Teknoloji serüvenine kimler öncülük ediyor?

Festival, önemli teknolojik başarılara imza atan, atmaya da devam eden kurum ve firmalar sayesinde gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) üreticisi Baykar Makina'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da festivalin öncü isimlerinden.

Yaş aralığı ne?

Teknoloji festivali, ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor.

Avrupa'nın en büyüğü ev sahipliği yapacak

TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de Avrupa’nın en büyük havalimanı olması beklenen İGA İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Teknoloji üreten bir nesil için herşey şimdi başlıyor

12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, festivalin en önemli ayağını oluşturuyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü yarışmaları yapılacak.

Havacılıktan otomotive, su altı araçlarından otonom araçlara kadar uzanan yarışmalar, gençlerin girişimcilik ruhunu tetikleyerek, ufkunu açacak.

Yarışmalarla, Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmede ilgilerini artırmak ve bu alanda çalışan gençlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Gösteriler, aktiviteler, seminerlere katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ise ücretsiz ve herkese açık.

Yarışma kategorileri neler?

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, her yaştan insana sosyal sorumluluk bilincini aşılıyor.

Yarışmacılar tasarladığı ürünlerle, sadece şehirlere değil, azgelişmiş bölgeler ve kırsal alanlara da teknolojik dokunuşlarla vatandaşların sorunlarına çözüm getirecek.

Bu bölgelerdeki vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım ve çevre sorunlarını çözmek için fikir üretecekler.

Havalimanı Sistemleri Iot Uygulamaları Yarışması'yla, genç beyinler İstanbul Yeni Havalimanı için en yaratıcı düşüncelerini masaya sunacak.

İnsansız Hava Aracı Yarışması, Tübitak ve T3 Vakfı tarafından İGA alanında ortaklaşa düzenlenecek.

Yarışmacılar, özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanların zor anında imdadına yetişecek, uzaktan kumanda edilebilen bir uçak türü yani insansız hava aracı geliştirecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, yarışmacılara su altı robotları tasarlama fırsatı sunuyor. Özel olarak tasarladıkları robotlarla yarışma esnasında hazırlanan görevleri yerine getirecekler.

Robotik Fetih 1453 Yarışması ise, festivalin en iddialı kategorilerinden biri. Yarışmacılar, teknolojinin fethi için düğmeye basıyor.

İstanbul’un fethini robotlarla canlandıracaklar. Hem karada hem denizde görev yapabilen amfibik otonom robotlar geliştirecekler.

Robotaksi Yarışması'yla, otonom yani sürücüsüz araçlar artık bilimkurgu dizilerindeki gibi hayal ürünü olmaktan çıkıyor.

İlerleyen teknolojiyle artık sürücüsüz otomobiller devrine geçişe yaklaşılan şu dönemde, 2020 yılı itibarıyla trafikte 10 milyon sürücüsüz araç olması bekleniyor.

Yarışma, otonom araç teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesine öncülük edecek. Bu sayede, şehir trafiğinde sürücüsüz araçları seyir halinde görmek de mümkün olabilecek.

Yapay Zeka Yarışması'nda ise, Türk dili üzerine teknolojik bir adım atılacak.

Yarışmacılar, Türk İslam Bilim Tarihi alanında test edilmek üzere bir Türkçe Soru Cevaplama sistemi oluşturacak.

Roket Yarışması'yla da, geleceğin dahi girişimcileri fırlatma onayı almış kendi tasarladıkları roketlerini ateşleyecek.

Model Uydu Yarışması'nda yarışmacılar kendi uydularını hazırlayarak, uzay projesi deneyimini yaşayacak.

Uçuş esnasında her model uydu, taşıdığı sensörlere ait telemetri bilgisini yer istasyonuna gönderecek.

İHA Destekli İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda, yarışmacılar bir insansız hava aracıyla labirent üzerinden görüntü alarak haritalama yapacak.

Sonrasında bir kara aracı bu haritalama ve navigasyon yani yol kılavuzu bilgisine göre labirentten çıkmaya çalışacak. İHA ve kara aracı tüm bu operasyonları sürücüsüz gerçekleştirecek.

Sürü İHA Yarışması'nda, yarışmacılar ekip ruhunu insansız hava araçlarıyla yani İHA'larla ortaya koyacak. Yarışmacılar takım halinde birden fazla İHA ile görev paylaşımıyla yazılım algoritmaları geliştirecek.

Ve Savaşan İHA Yarışması... 8 müsabaka turunun en az birinde sürücüsüz kalkış, iniş ve uçuş ile kilitleme görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacak.

Son tarih 15 Nisan

Yarışmalara başvurular Aralık 2017 itibarıyla açıldı. Bugüne kadar 1147 takım başvurdu.

Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilen TEKNOFEST'e, Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi var. Yoğun talep üzerine bazı yarışmaların başvuru süreleri 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Yarışmacılar tasarladıkları teknolojik ürünlerle başarılarını taçlandıracak. Tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecek. Hem katılımcı ekibe hem de kuruma plaket takdim edilecek.

Başvurusu kabul edilenlere, hazırlık süresi boyunca ihtiyaç duyacakları bütün malzeme ve teknik danışmanlık desteği de sağlanacak.

Tarihin en büyük ödülleri verilecek

Festivalde düzenlenen yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen ödüller sunulacak.

Etkinlikler göz dolduracak

Yarışmalarla başlayan uzay ve teknoloji macerası bu kadarla da sınırlı değil.

Simülasyon uygulamaları, takım oyunları, havacılık aktivitelerinin yanı sıra çocuklar için eğitici eğlence etkinlikleri ziyaretçilere sunulacak.

Girişimciler yatırımcılarla bir araya gelecek

Uluslararası Girişim Fuarı’nda, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alacak. Ürün ve hizmetlerini, teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacaklar.

Teknoloji konuşulacak

Hızla değişen teknoloji gündeminin konuşulacağı seminerlerde yerli ve yabancı konuklar ağırlanacak.

Mucitlerin çalışmaları ziyaretçilerle buluşacak

Tasarımlarını festival ziyaretçileriyle paylaşmak isteyen takımlar, stand kurup en yeni teknolojik ürünlerini sunma olanağı bulacak.

Milli havacılık ekipleri nefesleri kesecek

Teknoloji festivali Paraşüt, Solo Türk, Türk Yıldızları ve uluslararası profesyonel havacılık ekiplerinin gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

Yarışmalarla ilgili detaylı bilgi teknofestistanbul.org adresinde yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber