  • 28 NISAN 2017, CUMA

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'Tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğindeyiz'

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

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Tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğindeyiz

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor.” dedi.

"Tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğindeyiz"

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Zurbuchen, “Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz” dedi.

"Milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor"

​Kongre’deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu. 

Etiketler: NASA, galaksi, uzay, gezegen
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