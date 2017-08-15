  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.153
  • BIST 109183.88
    ALTIN 144.658
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tamamen yerli ve milli uydu TÜRKSAT-6A geliyor!

Tamamen yerli ve milli uydu TÜRKSAT-6A geliyor!

Türkiye'nin tamamıyla yerli ilk haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT-6A projesinde tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı ve uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tamamen yerli ve milli uydu TÜRKSAT-6A geliyor!

Türkiye'nin tamamıyla yerli ilk haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT-6A projesinde tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı ve uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan başkanlığında, "TÜRKSAT-6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi"ne ilişkin toplantı yapıldı. Özlü ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve CTech yetkililerinin de katıldığı toplantıda, TÜRKSAT-6A projesinde gelinen son durum ele alındı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türksat AŞ mali desteği, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ana yükleniciliği, TUSAŞ, ASELSAN, CTech, yerli sanayi kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle 2014 yılı sonunda başlatılan projede tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı. Tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.

"TÜRKSAT-6A'nın maliyeti yaklaşık 600 milyon lira"

Yeterlilik testleri 2018 yılı başında yapılması planlanan TÜRKSAT-6A'nın 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek TÜRKSAT-6A projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem tamamen milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalacak TÜRKSAT-6A'nın hizmete alınmasıyla haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek ve bu alanda yurt dışına bağımlılık azalacak.

Etiketler: türksat 6a, yerli uydu, milli uydu, türkiye uydular, TÜBİTAK, Faruk Özlü, ahmet arslan, haber, Haberler, bilim, teknoloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER