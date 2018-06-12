Taarruz SİHA'ları 2020'de geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda AKINCI ismini taşıyan yeni taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzalandığını, ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıkladı.

Tüm araçlar gibi uçakları da insansız hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Gelişen teknoloji ve dönüşümle birlikte F-35'lerin insanlı son savaş uçağı olacağı kabul ediliyor.

Türkiye'nin insansız savaş uçağına geçişi: AKINCI

İnsansız hava aracı konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yapan ve dünya standartlarını yakalayan Türkiye de bu adımı yeni insansız hava aracı AKINCI ile atıyor. AKINCI, insansız savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Projenin başarıyla gerçekleşmesi halinde yeni model insansız savaş uçağına geçiş hızlanacak.

40 bin fite çıkabiliyor

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan AKINCI, 4,5 ton ağırlığında olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. AKINCI, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek. 40 bin fite kadar çıkabilecek olan AKINCI, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek. Böylece atış menzili yükselmiş olacak, 12 kilometre uzaklıktaki hedefleri kolaylıkla vurabilecek.

Teröristlerin korkulu rüyası: SİHA

Bilindiği üzere halihazırda envanterde olan ve kullanılan İHA'lar 16 bin fitten yerdeki toplu iğneyi görebilecek bir teknolojiyle üretilebiliyor. Bu İHA'lar 8 kilometre menzile sahip olan yerli MAM-L ve CİRİT füzeleri ile desteklenebiliyor.

Bu yönüyle yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

Her ne kadar kullanılmaya başlayalı çok uzun bir süre olmasa da SİHA'lar şimdiden teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda.

Kaynak: TRT Haber