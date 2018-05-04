SwifTurk takımı, mini uydu projesiyle NASA'dan davet aldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Hasan Furkan Karadeniz, Ahmet Erkam Öztürk, Faddale Demir, İsmail Şahin, Yusuf Burak Özdemir, Mehmet Taha Külahcı ve Kemal Cihan Baştak, SwifTurk adıyla bir takım oluşturdular. Takım, CanSat yarışmasına katılmaları için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) davet aldı.

Gelişitirdikleri iki ayrı mini uydu ile 40 proje arasına girdiler. ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek mini uydu yarışmasında finale kalan takımın projesi, 8-11 Haziran'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yarışmaya Rusya, Hindistan, Japonya gibi bir çok ülkeden yaklaşık 40 takım katılacak.

Yarışmada, öncelikle uydunun dayanıklılığı gibi testler yapılacak. Daha sonra roket atımı gerçekleştirilecek. Uydu yavaş yavaş yere düşerek bilgileri gönderecek.

Maddi desteğe ihtiyaçları var

Proje tasarımcısı ve takım kaptanı 23 yaşındaki Hasan Furkan Karadeniz, yarışmada uyduların mini halini tasarlamalarının istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mühendislik yarışması olduğu için bizden belli beklentileri var. Örneğin yapacağımız model uyduda haberleşmeyi de sağlayacak sensörler kullanmamızı istiyorlar. Bir uyduda var olan tüm özellikleri istiyorlar. Bu da 700 metre gibi alçak bir alan için tasarlanıyor. Yarışma hem mühendislik anlamında bize çok şey katıyor hem de kalabalık bir yarışmaya katılma şansı veriyor. Bir yıl boyunca bu proje üzerine çalıştık."

Projeye 2017'nin Eylül ayında başlayan takıma okul yönetimi laboratuvar ayırdı ve birçok konuda destek verdiğini belirten Karadeniz, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntımız maddi imkansızlıklar oldu. Sene başında bu projeye başladığımızda mesela haberleşmek için sensör almak istedik ama paramız yetmedi. Bu malzemeler de oldukça pahalı şeyler. Ayrıca finale kaldık. Teksas’a gitmemiz gerekiyor final yarışmasına katılmak için, oraya gidişi dönüş biletlerimiz, kalacağımız yer, günlük ihtiyaçlarımız için yeterli finansı henüz karşılayamadık. Bunlar şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlar."

Karadeniz, yurt dışındaki üniversitelerden burs alması durumunda eğitimine bir süre orada devam edecek. Ayrıca, yeterli bilgi ve tecrübe edindikten sonra Türkiye’ye dönüp yeni uydular üretmek istiyor.

Dünyada ilk 40 ekip arasındalar

Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki İsmail Şahin ise, SwifTurk ekibinde sistem mühendisliği yapıyor.

Yarışmaya katılacak uydunun tasarımını ve mekanik tüm kısımlarıyla ilgilenen Şahin, projenin aşamalarını anlattı:

"CanSat yarışması üç aşamadan oluşuyor. Preliminary Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR) ve uygulama aşaması. PDR aşamasında ABD’deki yarışmaya katılacak 40 takım belli oluyor. Bu aşamada 150 slaytlık ayrıntılı bir uydu sunumu gönderdik. Bu dönemde dünyadaki 40 ekip arasına girmeyi başardık ve ABD’de ülkemizi temsil etmek için gideceğiz. NASA, CDR aşamasında bizden birtakım testler daha yapmamızı istedi bu konuda da sunumumuzu yaptık."

Şahin de diğer arkadaşları gibi yurt dışından gelecek herhangi bir burslu öğrenim teklifini kabul edecek.

İHA ve SİHA’lar üzerinde çalışmak istiyor

23 yaşındaki Mehmet Taha Külahcı projede, donanım yazılım ve mekanik olmak üzere üç ekibin çalıştığını anlattı:

"Sensörleri seçtikten sonra bu sensörleri gönderdiğimiz uydu ile sıcaklık, basınç, irtifa gibi hava değerlerini ölçüyoruz. Uyduya takılı bir kamerayla da yeryüzünün fotoğraflarını çekiyoruz. İkincisi de yazılım evresi bu aşama da sensörlerin entegre bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Mekanik ekibi uydunun tasarımını yapıyor. Uyduya bağlı paraşüt ve benzeri ekipmanları tasarlıyorlar."

Külahcı, yüksek lisans yaptıktan sonra, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üzerinde çalışmak istiyor.

Kaynak: AA