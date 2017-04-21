Suudi Arabistan'ın güvenliğinde Türkiye imzası

Yaratıcı ve katma değeri yüksek teknoloji ürünleriyle dikkati çeken CTech, Ortadoğu pazarındaki varlığını artırmak için yeni iş ilişkileri geliştiriyor.

CTech, üretim ve geliştirme süreçlerinin yanında yurt dışı pazarların araştırılması ve ihracat kapasitesinin artırılması konusunda yoğun bir çaba yürütüyor. Bu çabalarda, Ortadoğu bölgesi ve bu kapsamda Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem veriyor.

Bölgede 7 yılı aşan süredir ticari etkinliklerde bulunan firma, "Karıştırmaya Karşı Dayanıklı Uydu Haberleşme ve Veri Bağı", "Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği", "Mobil Canlı Yayın" alanlarındaki ürün ve hizmetlerinin Suudi Arabistan'daki resmi ve ticari kuruluşlara tanıtımına yönelik çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda, KACST (King Abdulaziz City For Science and Technology) Kurumu için tasarlanarak üretilen hard disk şifreleme cihazı (Diskripto) Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı polis devriye araçlarına CTech'in Modeo canlı video aktarma ürün ailesinden MOBIoT'ların takılması projesi üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Modeo ürün ailesi, resmi devlet kurumlarına ek olarak Suudi Arabistan'daki sivil firmalara da tanıtılarak birçok firma ve kurum tarafından deneme sürecine sokuldu.

Pazarı büyütecek adımlar

CTech, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni pazar imkanlarının oluşturulması amacıyla yakın zamanda Suudi Arabistan’da çeşitli firma ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, El Esnad firması ile CTech ürünlerinin Suudi Arabistan'da pazarlanması ve satışına ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Böylece CTech ürün ve çözümlerinin Suudi Arabistan ve bölgede tanıtım ve satışı için önemli bir adım da atılmış oldu.

Kritik bilgiler emin ellerde

Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanımına başlanan Diskripto, CTech mühendisleri tarafından bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Standart CD-ROM yuvası boyutlarında tasarlanan ürün, anakart ile hard disk arasında konumlandırılıyor.

Diskripto, masaüstü bilgisayarlarda 2 aşamalı (PIN&USB) güvenlik ile kullanıcı girişini sağlıyor, AES-256 şifreleme metodu ile tüm diski işletim sisteminden bağımsız olarak şifreliyor. Ürün, anlık olarak yazılan ve okunan tüm verileri şifreliyor ve çözüyor.

Diskripto, FIPS (Federal Bilgi İşleme Standardı) 140-3, Level 4 (Bilgi ve teknoloji ürünlerinin karşılaması gereken şifreleme ve ilgili güvenlik koşullarını tarif eden ABD devlet standardı) seviyesinde güvenlik sağlayan dünyadaki nadir ürünler arasında yerini almış bulunuyor.

Bilgisayarın performansında herhangi bir düşmeye neden olmayan ve saniyede 600 megabaytlık veriyi şifreleyebilen Diskripto, cihaza dışarıdan müdahale veya saldırı olduğunda kripto anahtarlarını kendiliğinden imha ediyor. Saldırı anında kullanıcı, üzerindeki acil durum butonuna basarak anahtarları ortadan kaldırabiliyor.

Diskripto söz konusu üst düzey koruma özellikleri ile kritik verileri depolayan ve yetkisiz insanların eline geçme ihtimali taşıyan insansız araçlar, güvenlik araçları ve benzeri mobil sistemlerde de önemli kullanım avantajları sunuyor.

Çok hızlı büyüme potansiyeli

CTech yetkilileri, milli menfaatler paralelinde, yurt dışı pazarların araştırılması ve ihracat kapasitesinin artırılması konusunda büyük gayret sarf edildiğini belirtiyor. Yetkililer, söz konusu pazarlarda mevcut yabancı firma rekabeti göz önüne alındığında, bugüne kadar elde edilen başarıların devlet desteği ile çok daha hızlı büyüyebileceğini vurguluyor.

Yetkililer, manyetik hard disklere (HDD&SSD) tam uyumlu olarak çalışan Diskripto'nun koruması altındaki verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin imkansız olduğunu ifade ediyor.