Sürücüsüz hızlı trenler raylara iniyor

Fransa'nın devlete bağlı SNCF firması, 2023 senesinde sürücüsüz trenler kullanmayı planlıyor. SNCF'nin açıklamasına göre, şu an "dron trenler" denen bu trenler, test sürüşlerine 2019'da başlayacak.

Firmanın dediğine göre, bu teknolojiyle hız ve efektifliği artırmak mümkün olacak. Firma hedeflerine ulaşabilirse, dünyada sürücüsüz hızlı tren çalıştıran ilk ülke Fransa olacak.

SNCF, Paris ile Lyon arasında yüzde 25 oranında daha fazla trenin gidip gelmesini bekliyor. Buna ek olarak da, iki tren arasındaki süre 72 saniye azalacak. Şu an bu süre 180 saniye.

Trenler raylardaki engelleri algılayacak sensörlere sahip olsa da, trende acil durumlar ve beklenmedik olaylar için görevliler bulunmaya devam edecek.