  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.009
  • BIST 99629.36
    ALTIN 141.831
Buradasınız : » » Sürücüsüz hızlı trenler raylara iniyor

Sürücüsüz hızlı trenler raylara iniyor

Fransa'da devlete bağlı firmanın geliştirdiği otomatik hızlı trenler 2023'de raylarda olacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sürücüsüz hızlı trenler raylara iniyor

Fransa'nın devlete bağlı SNCF firması, 2023 senesinde sürücüsüz trenler kullanmayı planlıyor. SNCF'nin açıklamasına göre, şu an "dron trenler" denen bu trenler, test sürüşlerine 2019'da başlayacak.

Firmanın dediğine göre, bu teknolojiyle hız ve efektifliği artırmak mümkün olacak. Firma hedeflerine ulaşabilirse, dünyada sürücüsüz hızlı tren çalıştıran ilk ülke Fransa olacak.

SNCF, Paris ile Lyon arasında yüzde 25 oranında daha fazla trenin gidip gelmesini bekliyor. Buna ek olarak da, iki tren arasındaki süre 72 saniye azalacak. Şu an bu süre 180 saniye.

Trenler raylardaki engelleri algılayacak sensörlere sahip olsa da, trende acil durumlar ve beklenmedik olaylar için görevliler bulunmaya devam edecek.

Etiketler: drone tren, tren, sürücüsüz araçlar, fransa, teknoloji, fransa tren, SNCF
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER