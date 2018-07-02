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SpaceX'in kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, Falcon roketiyle fırlatılan Dragon kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

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SpaceXin kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

SpaceX'in Twitter hesabından, üç gün önce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı paylaşıldı.

 


Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araştırma için 20 civarında fare ve yüksek kafeinli kahve bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: SpaceX, NASA, cımon, kargo kapsülü
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