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SpaceX uzaya 7 uydu fırlattı

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle California'dan uzaya 7 uydu gönderdi.

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SpaceX uzaya 7 uydu fırlattı

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ile 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatıldı.

SpaceX'in sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Alman Jeoloji Araştırmaları Araştırma Merkezi'nin 2 uydusunun Vandenberg Hava Kuvvetleri üssüden fırlatıldığı bildirildi. Bu uyduların Dünya üzerindeki su kütlelerinin hareketini izleyeceği kaydedildi.

Aynı zamanda Falcon 9 roketiyle 5 haberleşme uydusu da yörüngeye gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: SpaceX, uydu, falcon 9, NASA, bilimsel araltırma uydusu, haberleşme uydusu
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