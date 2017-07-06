  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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SpaceX son 12 gündeki 3. roketi fırlattı

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi Space X, fırlatılması daha önce iki kere durdurulan iletişim uydusunu 3 gün gecikmeli olarak fırlattı.

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SpaceX son 12 gündeki 3. roketi fırlattı

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi Space X, fırlatılması daha önce iki kere durdurulan iletişim uydusunu 3 gün gecikmeli olarak fırlattı.

CNN'de yer alan habere göre, SpaceX’in kurucusu ve Tesla’nın üst düzey yöneticisi Elon Musk, fırlatmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Musk, fırlatma tarihi daha önce 2 Temmuz olarak belirlenen daha sonra da 3 Temmuz'da kalkacağı açıklanan uydunun, hazırlıkların tamamlanması sonucu gece saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatıldığını belirtti.

Uydunun önceki fırlatılmalarında geri sayım 9 saniye kala durdurulmuştu, SpaceX yetkilileri durdurmanın nedeninin insan kaynaklı olmadığını, uydulardaki aksaklıkları denetleyen bilgisayarların geri sayımı durdurduğunu kaydetmişti.

Geçen yıl 8 uçuşa imza atan SpaceX, son uçuşla bu yıl toplam 10 uçuşa imza attı. SpaceX son 12 günde 3 roket fırlatmış oldu.

Etiketler: SpaceX, uzay, roket fırmatma
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