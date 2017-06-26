  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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SpaceX 3 günde 2 uçuş gerçekleştirdi

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 3 gün içerisinde 2 farklı uçuş yaptı. SpaceX, 3 gün içinde 2 uzay görevine çıkabilen ilk şirket oldu.

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SpaceX 3 günde 2 uçuş gerçekleştirdi

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 3 gün içerisinde 2 farklı uçuş yaptı.

Önceki gün Bulgaristan'ın iletişim uydusu için uçuş gerçekleştiren SpaceX uzay şirketi, son 3 gün içinde iki farklı uzay görevine çıkabilen ilk şirket oldu.

Iridium Communications için yeni nesil 10 adet Iridium NEXT uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nden TSİ 00.25'te başarıyla uzaya fırlatıldı.

Iridium'un, 2018 ortalarına kadar mobil ses ve veri iletişim sistemi alanında toplam 75 yeni nesil uyduyu uzaya göndermeyi planladığı belirtildi.

SpaceX, son uçuşla 2017 içinde toplam 9 uçuşa imza attı.

Etiketler: uzay, SpaceX
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