SpaceX 3 günde 2 uçuş gerçekleştirdi

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 3 gün içerisinde 2 farklı uçuş yaptı. SpaceX, 3 gün içinde 2 uzay görevine çıkabilen ilk şirket oldu.