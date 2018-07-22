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Telesat iletişim uydusu "Telstar 19 Vantage" başarıyla fırlatıldı

Telesat iletişim uydusu, SpaceX Falcon 9 roketiyle, ABD Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

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Telesat iletişim uydusu &quot;Telstar 19 Vantage&quot; başarıyla fırlatıldı

Telesat iletişim uydusu Telstar 19 Vantage'ın SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması, ABD Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 01.50'de gerçekleştirildi.

Telstar 19 Vantage, yörüngeye yerleşmesinden sonra SpaceX'in Atlantik okyanusu üzerinde "Elbette seni hala seviyorum" adlı "otonom drone ship" platformuna iniş yaptı.

Fırlatma etkinliğinin canlı web yayını sırasında, roketin California Hawthorne'daki  görev kontrolünde önemli aşamalardan geçmesiyle SpaceX işçilerinin arka plandaki alkış sesleri duyuluyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: spacex falcon 9, roket, iletişim uydusu, Florida, cape canaveral, abd, telesat
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