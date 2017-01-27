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Soyuz kapsülü müzede sergilenecek

UUİ'nda geçen yıl 186 gün görev yapan astronotları taşıyan Soyuz kapsülü, Londra Bilim Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

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Soyuz kapsülü müzede sergilenecek

BBC'nin haberine göre, UUİ'de yaklaşık 6 ay görev yapan üç astronotu taşıyan uzay kapsülü, Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek.

Müzeden yapılan açıklamada, Rus yapımı kapsülün İngiliz uzay tarihinin önemli bir parçası olduğu ve kamuya ilham kaynağı olmasının temenni edildiği bildirildi.

Müze direktörü Ian Blatchford, yaptığı açıklamada, uzay aracını almanın neredeyse bir "dürtü satın almak" gibi olduğunu belirtti.

Yaz boyunca Moskova'da uzay aracının satılık olup olmadığını araştırdığını söyleyen Blatchford, kapsülün satılmasına razı olunmasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Soyuz kapsülünde görev yapan İngiliz astronot Tim Peake, kapsülü İngiltere'de görmenin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Kapsülün ziyaret edecek herkes için büyük bir ilham kaynağı olmasını diliyorum ve belki bu, diğerleri için gelecekteki hayallerin tohumunu eker." diye konuştu.

 

Etiketler: soyuz kapsülü
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