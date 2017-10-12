Soyuz 2-1a roketinin fırlatılması ertelendi

Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü'nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakıt, gıda ve oksijen götürecek Soyuz 2-1a roketin fırlatılması, 1 dakika kala iptal edildi.
Astana saatiyle 15.32’de fırlatılması planlanan Progres MC-07 kargo kapsülünü taşıyan Soyuz 2-1a roketinin uzay yolculuğu, fırlatılmasına 1 dakika kala açıklanmayan nedenlerle ertelendi.
Roketin taşıyacağı kargo kapsülünde, Uluslararası Uzay İstasyonu için yakıt, oksijen ve gıda malzemeleri bulunuyordu.
Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu, bilimsel araştırmalar yürütüyor.