  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sosise benzer cüce galaksi uzun zaman önce Samanyolu'na çarpmış

Sosise benzer cüce galaksi uzun zaman önce Samanyolu'na çarpmış

Uzak geçmişte Samanyolu'na çarpan sosise benzer bir galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği belirtildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosise benzer cüce galaksi uzun zaman önce Samanyoluna çarpmış

Space.com'un haberine göre, gök bilimcilerin Avrupa Uzay Ajansına ait Gaia uydusunun verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, 8 ila 10 milyar yıl önce Samanyolu ile sosise benzer cüce bir galaksinin çarpıştığı keşfedildi.

"Gaia Sosisi" adı verilen cüce galaksinin Samanyolu ile masalsı çarpışmasının, Dünya'nın içinde bulunduğu gök adanın merkezindeki şişkinliğe ve dıştaki yıldız halesine şeklini verdiği düşünülüyor.

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesinde görevli Vasily Belokurov, çarpışmanın, cüce galaksiyi paramparça ettiği değerlendirmesinde bulunurken, bilim adamlarının çarpışmanın sonuçlarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" ve "The Astrophysical Journal Letters" dergilerinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER