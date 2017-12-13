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"Skorlama Yöntemi" ile dünya tıp literatürüne girdiler

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan doktorların geliştirdikleri "Skorlama Yöntemi" ile dünya tıp literatürüne girmeyi başardıkları bildirildi.

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&quot;Skorlama Yöntemi&quot; ile dünya tıp literatürüne girdiler

Uludağ Üniversitesi'nden (UÜ) yapılan yazılı açıklamada, UÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Uzm. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova Budak ve Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen'in, aynı fakülteden Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Beyza Ener, Doç. Dr. Oktay Alver, Uzm. Dr. Nazmiye Ülkü Tüzemen ile yaptıkları "A Clinical Scoring System for Diagnosis of Ocular Demodicosis" isimli çalışmalarıyla UÜ'nün adıyla dünya tıp literatüründe yer alma başarısı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demodex isimli akarların kirpiklerde ve göz yüzeyinde meydana getirdiği değişiklikleri inceleyen çalışma ekibinden Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Uzm. Dr. Sertaç Argun Kıvanç ve Doç. Dr. Berna Akova Budak, daha önce ortaya koyulmamış bir klinik skorlama geliştirerek, skorlamaya 'Uludağ Oküler Demodikozis Klinik Skorlaması (UODS)' adını verdiler. Dünyada 'oküler demodikozis' tanısı için geliştirilen ilk klinik skorlama olma özelliği taşıyan bu çalışmanın sonuçları ile hastalara daha kolay, hızlı tanı koyma ve daha doğru tedavi başlama imkanı sağlanabilecek." 

Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Skorlama Yöntemi
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