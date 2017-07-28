  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Silivri'de deprem tahmin istasyonu faaliyete girdi

Silivri'de deprem tahmin istasyonu faaliyete girdi

ABD merkezli araştırma derneği GeoCosmo ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği iş birliğiyle Silivri'de kurulan deprem tahmin istasyonu hizmete girdi.

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Silivride deprem tahmin istasyonu faaliyete girdi

ABD merkezli GeoCosmo ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle kurulan, deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği deprem tahmin istasyonu hizmete açıldı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Orhan Şen, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı Başkan Yardımcısı Ronald Karel, açılışın ardından deprem tahmin istasyonunu gezdi.

Işıklar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bugün çok önemli bir gelişmeyi Silivri'de hayata geçirdiklerini belirtti.

ABD merkezli GeoCosmo ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle kurulan, deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği deprem tahmin istasyonu hizmete açıldı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Orhan Şen, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı Başkan Yardımcısı Ronald Karel, açılışın ardından deprem tahmin istasyonunu gezdi.

Işıklar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bugün çok önemli bir gelişmeyi Silivri'de hayata geçirdiklerini belirtti.

Etiketler: silivri, deprem tahmin istasyonu, ABD merkezli araştırma derneği GeoCosmo, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
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