Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike

Akıllı telefon kullanımının artmasıyla, gündelik yaşantımızın bir parçası haline gelen sosyal medya kullanımı, özellikle gençler arasında oldukça yaygın durumda ve bu yaygın kullanım bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Işıl Yenidoğan, sosyal medya kullanıcılarını bekleyen tehlikelerin neler olabileceği ve bunlara karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Columbia Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının yüzde 59’unun içeriği okumadan direkt paylaşım yaptığını belirten Işıl Yenidoğan, “İçeriği okumadan paylaşım yapmanın psikolojik olarak arkadaşlarına yaranma gereğinden kaynaklandığını düşünüyoruz; ama buradaki vahim gerçek içeriğe bakılmadan yapılan paylaşımların dezenformasyona neden olması. Sosyal medya kullanmayın gibi mesajımız elbette yok, hatta sıkça kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak burada önemli olan bilinçli kullanım. Çünkü bizi sosyal medyada bekleyen tehlikeler gerçek hayatta bekleyenden çok da uzak değil” açıklamasında bulundu.

Kullanıcıların ‘şifre’ konusunda oldukça hassas davranması gerektiğine dikkat çeken Yenidoğan, “Nasıl ki gerçek hayatta tanımadığımız biriyle rahatça diyaloğa girip bütün sırlarımızı paylaşmıyorsak, sosyal medyada da atılan bir mesajla karşımızdaki kişiye içimizi dökmememiz özellikle şifre gibi özelimizde olması gereken şeyleri paylaşmamamız gerekli. Şifre oluşturma konusunda eskiye göre biraz daha bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Ama kişi, uzun karakterli, içinde doğum yılı, telefon numarası gibi bilgilerin olmadığı anlamsız şifreler oluştursa bile bunu bir kağıda yazıp bilgisayarının altına koyduğunda veya yakın bir arkadaşıyla paylaştığında, o şifre artık şifre olmaktan çıkar” dedi.

Şifresiz wi-fi tehlikesi

Şifresiz wi-fi sağlanan, internetin herkese açık olduğu alanlarda kullanıcıları bekleyen ciddi bir tehlike olduğunun altını çizen Yenidoğan, “Şifresiz wi-fi candır, hepimiz sever, kullanırız. Ancak herkesin erişebildiği ağlarda paylaşılan özel bilgiler, kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri, şifreler bilgisayar korsanları tarafından dinleniyor ve bekleniyor olabilir. Bunlar bir kez ele geçirildiği zaman gerisi çorap söküğü gibi gelebilir. Çünkü sosyal medyanın farklı uygulamalarında aynı şifreyi kullanmak gibi sıkça yapılan bir hata var. Bu nedenle bir şifre ele geçirildiği zaman diğerlerine ulaşmak da kolaylaşabilir ve bu durumda kişinin göreceği maddi ve manevi zarar büyük olur” açıklamasında bulundu.

Profilinizi herkesin görmesi, evinizin kapısını açık bırakmakla eş değer

Gençlerin sosyal medya kullanırken yaptıkları en büyük hatalardan birinin kamuya açık profiller oluşturmaları olduğunu vurgulayan Yenidoğan, “Bu profilleri oluşturmak aslında yaşadığınız evin, odanızın kapısını açık bırakmakla eş değer” dedi.

Yer bildirimi uygulamaları tehlikelere davetiye çıkarıyor

Kullanıcıların günlük hayatta sıklıkla yaptıkları yer bildirimlerinin elde edilebilir veriler olduğunu dile getiren Yenidoğan şöyle devam etti: “O uygulamalar zaten bunun olurunu aldıktan sonra erişime izin veriyor. Yani kişi bunların kayıt altına alınmasına veya üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin vermiş oluyor. Bunlar bir kez kayıt altına alındıktan sonra ileriye dönük olarak kişinin, yüksek doğrulukla konum tahminleri yapılabilir. Bunların getireceği tehlikeler artık hayal gücünüze kalmış. Kişi, gasptan tutun, takibe, hırsızlığa, evde olmadığınızın herkese ilanı şeklinde bir sürü olmayan tehlikelere bile kapıyı açmış oluyor. O nedenle bu yer bildirimi uygulamalarını çok fazla önermiyoruz.”